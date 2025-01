Reaguje na słowa Ziobry. "Nikt nie ma nad nim żadnej kontroli"

- Zbigniew Ziobro jest po prostu nieobliczalnym człowiekiem - ocenił w programie "Tłit" WP rzecznik Nowej Lewicy. Łukasz Michnik skomentował w ten sposób słowa byłego ministra sprawiedliwości, który w odpowiedzi na pytanie o ewentualne doprowadzenie przed komisję śledczą ds. Pegasusa stwierdził, że ma w domu arsenał broni. Potem kilkukrotnie zaprzeczał jakoby miały to być groźby. - Jest politykiem, nad którym nikt nie ma żadnej kontroli, który popisał się wieloma destrukcyjnymi dla państwa zmianami w prawie. Jest deformą systemu sprawiedliwości. I uważam, że służby, które będą interweniować - czy to będzie policja, czy ktokolwiek inny - powinny zachowywać wszelkie środki ostrożności przy zatrzymaniu i doprowadzeniu przed oblicze komisji Zbigniewa Ziobry, bo po prostu to jest niebezpieczny człowiek - mówił gość Michała Wróblewskiego.