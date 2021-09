Druzgocący sondaż dla TVP. Polityk PiS ma teorię

Według najnowszego sondażu CBOS 49 proc. Polaków uważa, że programy informacyjne Telewizji Polskiej są mało wiarygodne. W 2012 roku uważało tak 11 proc. respondentów. Wyniki badania komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS). - Zdecydowana większość mediów świata Zachodu kieruje się wrażliwością lewicowo-liberalną. Taka jest moja teza i ona jest do obrony. W Polsce nie jest inaczej. Taka opinia jest wyrabiana na temat telewizji publicznej, w której pojawia się też inna wrażliwość - konserwatywna. I to drażni te media lewicowo-liberalne - stwierdził. - Przed rokiem 2015 w trzech najważniejszych telewizjach w Polsce, w ich programach informacyjnych, były dokładnie takie same przekazy, taka sama hierarchia ważności tematów, takie same sympatie i antypatie. Moim zdaniem to nie był pluralizm. Dziś pluralizm jest - ocenił Sellin.