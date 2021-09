Fatalny sondaż dla PiS ws. Turowa. Jarosław Sellin komentuje

W połowie września TSUE zdecydował o nałożeniu na Polskę kary finansowej w wysokości 500 tys. euro dziennie. O to, kto ponosi odpowiedzialność za kryzys ws. kopalni w Turowie zapytaliśmy w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. I tak najwięcej ankietowanych - 38,3 proc. - obarcza odpowiedzialnością stronę polską. Z kolei według 32,5 proc. respondentów winę za spór ponosi TSUE. Wyniki badania komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS). - Polska podjęła decyzję, że ta kopalnia będzie funkcjonować dalej. Czesi się z tym nie zgodzili, poskarżyli się do TSUE. Moim zdaniem da się polubownie załatwić ten spór. Rozmowy trwają - stwierdził. - Z tego, co wiem, porozumienie było bliskie, była hojna oferta, o charakterze również finansowym, inwestycyjnym ze strony Polski, żeby zabezpieczyć te wszystkie niepokojące stronę czeską rzeczy, związane z wodą, z infrastrukturą, jednak do tego porozumienia nie doszło. Być może wynika to z gorącego czasu w Czechach, z kampanii wyborczej - wskazał Sellin.