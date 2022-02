Druzgocący sondaż dla PiS o Polskim Ładzie. Reakcja

Aż 45,2 proc. Polaków twierdzi, że Polski Ład to zła reforma, a modyfikacje, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia, powinny zostać cofnięte - wynika z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. 46,6 proc. ankietowanych uważa, że Polski Ład wymaga wielu poprawek, ale to dobry kierunek zmian. Tylko 8,2 proc. uczestników sondażu zaś sądzi, że rządowy program to dobra reforma, która wymaga tylko niewielkich poprawek. Wyniki badania komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan. - To jest największa reforma podatkowa od lat. Ona zawsze musi generować pewien chaos komunikacyjny, chociaż ten chaos jest znacznie większy, niż się spodziewaliśmy. I nad tym trzeba przede wszystkim zapanować. Nowy szef resortu finansów powinien poprawić komunikację z obywatelami i z podatnikami tak, żeby wiedzieli dokładnie, co powinni zrobić - podkreślił. - Wiemy, że na początku stycznia tego zamieszania było zbyt wiele. Stąd też ta decyzja personalna, która wczoraj zapadła (o odwołaniu ministra finansów Tadeusza Kościńskiego - przyp. red.). Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni sytuacja zostanie na tyle poprawiona, unormowana, że te badania opinii publicznej, postawa Polaków wobec tych zmian będzie znacznie lepsza - dodał Bielan.