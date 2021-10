Druzgocący sondaż dla Czarnka. Oto, jak zareagował

Jak zmienia się polska szkoła w wyniku reform Przemysława Czarnka? - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl. Aż 57 proc. respondentów uznało, że zmienia się ona na gorsze, zaś tylko 13,2 proc., że na lepsze. Co na to minister edukacji i nauki? - Pan pyta mnie o realizację punktów programowych, które założyłem sobie przed objęciem funkcji, które uzgodniłem z kierownictwem rządu i naszego ugrupowania, czy pyta pan mnie o fałszywy obraz, który państwo - w swoich mediach również - mi produkujecie kłamstwami różnego rodzaju? - zareagował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jak pan nakłamie na człowieka, później się zapyta opinii publicznej, czy jej się ten człowiek podoba, to nie będzie pan miał dobrych sondaży - stwierdził Czarnek, po czym zaapelował: "Nie kłamcie na mój temat, będziecie mieli lepsze sondaże na mój temat". - Państwo wypaczacie moje wypowiedzi, wstawiacie w moje usta rzeczy, których nie mówiłem, następnie pytacie się opinii publicznej, czy się podoba taki Czarnek. Takich przykładów jest mnóstwo, również w Wirtualnej Polsce - oskarżył minister edukacji i nauki.