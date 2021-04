Druzgocący raport NIK. Media: wybory kopertowe nielegalne

Do mediów wypłynął końcowy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) ws. organizacji niedoszłych wyborów kopertowych z maja 2020 roku.

Raport NIK ws. wyborów kopertowych. Ocena negatywna?

O głównych wnioskach płynących z dokumentu, który liczy sobie aż 80 stron analiz, w Wirtualnej Polsce informowaliśmy już w środę 28 kwietnia . Te, ogólnikowo opisane przez "Super Express", mają jasno wskazywać na wielokrotnie naruszenie prawa przez rządzących, którzy brnęli do organizacji wyborów.

Mateusz Morawiecki przed Trybunał Stanu? Bolesław Piecha i Katarzyna Lubnauer o raporcie NIK

Raport NIK a zarzuty. Na celowniku premier, szef KPRM i ważne instytucje

W stosunku do dwóch resortów głównym zarzutem kontrolerów NIK ma być zaniechanie podpisania umów z Pocztą Polską i PWPW, co poskutkowało tym, że instytucje te musiały same ponieść koszt realizacji wyborów.