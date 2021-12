Druzgocący raport dla opozycji. Reakcja posła

Opozycja niespodziewanie wygrała głosowanie ws. odroczenia prac komisji nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, tzw. Lex Czarnek. - Po raz kolejny okazało się, że opozycja, współpracując, działając ramię w ramię, potrafi nawet w Sejmie, w którym PiS ma większość, trochę zaszkodzić głupim rozwiązaniom (...). Jest to małe, ale jednak zwycięstwo połączonej opozycji - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Andrzej Rozenek (PPS). Polityk odniósł się również do wyliczeń portalu politykainsight.pl. Wynika z nich, że gdyby posłowie opozycji byli bardziej zmobilizowani podczas głosowań w Sejmie, to PiS przegrałoby prawie 30 kluczowych głosowań. Największą odpowiedzialność za porażki podczas sejmowych batalii ponoszą, według portalu, posłowie Koalicji Obywatelskiej. - Oczywiście są usprawiedliwienia, bo część posłów choruje, ale przecież te choroby dotyczą też PiS. Ja na swoje usprawiedliwienie powiem tyle - proszę zajrzeć w moje statystyki. Ja mam blisko 100 proc. obecności na głosowaniach. Staram się żadnego głosowania nie opuszczać, być i szczególnie w tych ważnych głosowaniach pilnować też wszystkich, żeby byli - powiedział Rozenek.