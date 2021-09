Druzgocące badanie dla Niedzielskiego. Cezary Tomczyk komentuje

Jak Polacy oceniają działalność ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w związku z pandemią COVID-19? Zapytaliśmy o to w badaniu zrealizowanym przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski. I tak "zdecydowanie pozytywnie" Niedzielskiego ocenia zaledwie 6 proc. wszystkich respondentów. Odpowiedź "raczej pozytywnie" wskazało 23 proc. badanych. Opinię o ministrze zdrowia "raczej negatywną" ma 22 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie negatywną" 26 proc. badanych Polaków. Co na to poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk? - Polska jest na 1. albo na 2. miejscu w UE jeśli chodzi o liczbę nadprogramowych zgonów w trakcie COVID-u. To ci ludzie mieli zapewnić przygotowanie naszego kraju na 2. i 3. falę koronawirusa. Tak się nie stało. O aferach w resorcie zdrowia słyszała cała Polska. To jak ludzie mają oceniać ministra Niedzielskiego? - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, czy Niedzielski jest lepszym ministrem niż Łukasz Szumowski, odparł, że "jeden i drugi przygotowali Polskę na koronawirusa tak samo źle". - Najważniejsza ocena tego wszystkiego, co się stało, to ocena po skutkach. To nie jest kwestia opinii, tego, że ktoś ma lepsze albo gorsze zdanie. To kwestia faktów - tego, ile osób zmarło. Każdy z Polaków stracił kogoś bliskiego. Trudno o tym zapomnieć. Ci ludzie biorą za to pełną odpowiedzialność - podkreślił Tomczyk.