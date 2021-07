WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Innowacje

Innowacje Śląsk

Śląsk Kraków

Kraków Wideo

Wideo Najnowsze michał wójcik + 3 reforma wymiaru sprawiedliwościtłitmichał wypij Dzisiaj, 23-07-2021 10:03 Druzgocąca krytyka działań Ziobry. Jest reakcja z Solidarnej Polski Spór między koalicjantami PiS o ocenę reformy systemu sprawiedliwości przez ministra Zbigniewa Ziobrę i jego ludzi. Poseł Porozumienia Michał Wypij w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że "reforma jest nieudana i generuje same koszty", a wśród nich wskazał m.in. "zrujnowane relacje na arenie międzynarodowej". O te słowa w programie "Tłit” zapytaliśmy Michała Wójcika, ministra w KPRM z ramienia Solidarnej Polski. - Pan Wypij powinien zapytać Jarosława Gowina o to, jak się reformuje wymiar sprawiedliwości, bo z tego co wiem, to miał bardzo dobre wyniki - stwierdził z ironią współpracownik Zbigniewa Ziobry. Minister Wójcik dodał też, że wiele zarzutów pada pod adresem ministra sprawiedliwości, ale kiedy ten przygotował cztery ustawy dotyczące sądownictwa, to dwie zostały zawetowane. - Brak satysfakcji premiera Morawieckiego rozumiem, ale dzisiaj okazuje się, że Zbigniew Ziobro miał wtedy rację i trzeba było iść dużo dalej - mówił gość Michała Wróblewskiego, odnosząc się do zarzutów o brak efektów zmian w systemie sprawiedliwości. Rozwiń zapytam pana opinie na temat opini … Rozwiń Transkrypcja: zapytam pana opinie na temat opinii innego koalicjanta Michała wypija jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Gowina bo skoro Pan powiedział organizacji i reformy wymiaru sprawiedliwości No to drugi koali z Prawa i Sprawiedliwości również ma na ten temat swoją opinię posłuchajmy nieudana reforma wymiaru sprawiedliwości na razie generuje Same kłopoty znaczy nie ponieśliśmy Poziom satysfakcji społecznego wcale rozprawienie przyśpieszyły w odczuciu społecznym i o tym wiemy Mam tylko informację zwrotną od państwa także tego znak żeśmy nie zrealizowali jednocześnie po stronie kosztów mamy trujący grzyb zrujnowany w jakim stopniu relacje na arenie międzynarodowej także w ramach Unii Europejskiej teraz mieliśmy ogromne koszty uzysku bo nie zrealizowaliśmy tego co wysłaliśmy Polakom także telefon ode mnie rozpaliło się także wyrzucił wielu kolegów z pracy spędziłeś mi o tym mówi że tak że czuję żal chyba nawet publicznie o tym mówią że reforma się nie udało druzgocąca opinia przyzna pan jakbym słyszał polityka opozycja Przecież to państwa koalicja Panie Ministrze jak pan na tą odpowiedź Myślę że pan tej chwili powinien zapytać pana premiera informuje wymiar sprawiedliwości prostego co wiem to miał naprawdę znakomite wyniki w tym reformowanie Natomiast Panic Attack to że mnie dotykamy bardzo ważnych bardzo ważnej kwestii ponieważ często przypisuje ministrowi zbigniewowi Ziobro to że działa tak a nie inaczej Izba dyscyplinarna reformy wymiaru sprawiedliwości i ma i tak dalej wzrost przypomnijmy sobie spróbujmy sobie otworzyć pewną historię bo to jest Kluczowa sprawa sprawa pierwsza pamięta pan Kiedy były przygotowane ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości 2 z tych ustach przeszły jedna dotyczyła sądownictwa powszechnego druga dotyczyła ile pamiętam asesor dwie zostały zacytowane przez pana prezydenta na pewno zrobił to i to jest oczywiste dobry Panie Ministrze że nie wszystko się udało że tak jak mówi po są jakieś nie nie nie zrealizowaliśmy tego co obiecaliście zola.com krs-u została zawetowana A możesz ustawy Zbigniewa Ziobro zostały zawetowane No pan wypitego najprawdopodobniej nie Ja dostałem zostały zablokowane ale pan prezydent Andrzej Duda wniósł pozycje bliźniaczo podobne do tego co proponował z pierwszej formie Zbigniew Ziobro tego że odebrał prezydent Zbigniew Ziobro te pomysły żeby Zbigniew Ziobro miał bezpośredni wpływ na obsadę Sądu Najwyższego to się faktycznie prezydentem w rozlecą jest to miało być że nie spodobała ale o kwestie przejścia w którym jest ważna kwestia tego że gdyby dalej parę forma wyszła i tutaj No przecież pan premier morawiecki doskonale wie że w dobrych intencjach prezydent się w nim swoje propozycje myję przynieśliśmy wydawało się że politycznie no wyjdzie to naprzeciw także oczekiwaniem opozycji Unii Europejskiej no ale oni zaatakowali No zaatakowali to ustaw dzisiaj brak satysfakcji jakby pana premiera morawieckiego jak ja to rozumiem ale dzisiaj okazuje się że Zbigniew Ziobro miał rację No trzeba było iść Dużo dalej Po prostu nie nie nie rozmawiać albo konkretnie Panie Ministrze zrobić bo pamiętamy jak Solidarna Polskę jak państwo procesowa liście przeciwko a temu billowi naszego rządu i też innych państw europejskich z komisją Europejską właśnie przy okazji negocjacje naszym odbudowy Ale co mam czas powinien zrobić premier zerwać te negocjacje przez Dzisiaj będziemy w ogóle nie rozmawiali o pieniądzach z Europy na w ramach krajowego Planu Odbudowy dużo dalej My Powie pan tych ustaw przygotowany jest kilka nie pamiętam dokładnie liczbę ale ja te ustawy widziałem chce pan powie potem za czemier morawiecki Ja też wielokrotnie to słyszałem wstrzymał to co państwo chcecie przeprowadzić w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości ale premier złożył to na ołtarzu dobrych relacji z komisją Europejską Rozumiem że to o co chodzi o dobrych intencjach pani tylko że dzisiaj na Komisję Europejską nazywaja nam grozi że odbierze na pieniądze Panie Ministrze że powiedzieć Ja nie krytykuję tutaj panu powiedzieć tylko że wówczas przyjęto taką linię polityczną rozmawiajmy z nimi Wyjdźmy naprzeciw ich oczekiwaniom Zbigniew Ziobro mówił Nie idźmy dużo dalej ale dobrze skoro jest taka propozycja się na to ta przy blokowało w dużej części niestety reformy wymiaru sprawiedliwości