Drugie zakażenie Omikronem w Polsce. "U rodziców pierwsze objawy"

Kobieta została skierowana na test przed wylotem z naszego kraju. Obecnie przebywa ona w izolatorium w Myszkowie na Śląsku. - Z tego, co mi wiadomo, to kontakt tej kobiety był wyjątkowo ograniczony i zawężał się tylko do obywateli jej kraju. Kobieta przechodzi zakażenie bezobjawowo - mówił w czwartek wojewoda śląski, czym potwierdził wcześniejsze ustalenia Wirtualnej Polski.