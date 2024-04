Druga tura wyborów samorządowych. Kiedy obowiązuje cisza wyborcza?

Zabroniona jest także agitacja wyborcza w lokalu obwodowej komisji, a także w budynku, w którym jest on zlokalizowany. Ponadto ograniczeniu podlegają również działania w internecie. Co kluczowe, cisza wyborcza w drugiej turze wyborów samorządowych obowiązuje nie tylko w miejscowościach, w których dojdzie do ponownego głosowania - ograniczenia będą obowiązywały na terytorium całego kraju.