Druga ofiara wybuchu petardy. Tym razem nastolatek z Łodzi

Do Sylwestra jeszcze trochę czasu, a już jest druga ofiara zabawy z materiałami pirotechnicznymi. Piętnastolatkowi z Łodzi petarda wybuchła w ręku. Chłopak jest już po operacji.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 14.00 w łódzkim Śródmieściu, gdzie mieszkał chłopak. 15-latkowi petarda wybuchła w ręku, jest już po operacji dłoni. Policja wyjaśnia, w jakich okolicznościach do tego doszło i jak zdobył środki pirotechniczne, których nie wolno sprzedawać nieletnim.

Kilka dni wcześniej do podobnego zdarzenia doszło w Śremie (woj. wielkopolskie). We wtorek 15-latek pił alkohol z kolegami. Wracając do domu, odpalił w ręku petardę, której nie zdążył odrzucić. Wybuchła mu w dłoni, powodując poważne obrażenia. Pisaliśmy o tym TUTAJ.