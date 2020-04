WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze michał dworczyk + 2 koronawirustarcza antykryzysowa 1 godzinę temu Druga odsłona tarczy antykryzysowej. "Nie da się spełnić wszystkich oczekiwań" Szef KPRM Michał Dworczyk w programie WP "Tłit" powiedział, że rząd chce, by tarcza antykryzysowa 2.0 zaczęła działać już w kwietniu, a w... Rozwiń potrzebne są konkrety i potrzebny … Rozwiń Transkrypcja: potrzebne są konkrety i potrzebny jest czas kiedy ta tarcza finansowa ogłoszona wczoraj przez premiera i prezesa NBP będzie w postaci dokumentu w postaci projektu ustawy procedowana przez sen kiedy ona wejdzie w życie i kiedy poznamy jej do głowy zapisy chcemy żeby chcemy żeby ta tarcza zaczęła działać już w kwietniu i w maju żeby była w pełni aktywna Proszę zwrócić uwagę że do bardzo dużej części rozwiązań niepotrzebne są zmiany legislacyjne tylko w aktach innego rzędu głównym operatorem tarczy jest pfr polski Fundusz Rozwoju mają Duży udział w tym instytucje finansowe i propozycje prawda T3 jakby filary dla mikroprzedsiębiorców dla dla małych średnich firm i dla firm większych nie w dużej części zmian legislacyjnych zwłaszcza te zwłaszcza te propozycje które dotyczą płynności finansowej czy subwencji w części subwencji bez które mogą utrzymać przedsiębiorcy to jest tak że my prognozujemy że nawet 600 ponad 650000 firm łącznie może nie dać tych rozwiązań które to pana zdanie pierwsza firma Kiedy będzie mogła ich dostępność którego czy jeszcze w kwietniu czy dopiero w maju będzie można chociażby pierwsze wnioski takie składać Kiedy pierwsza pomoc z tej karty finansowej ruszy kiedy pierwsze pieniądze zostaną wypłacone na pewno na pewno jeszcze na pewno jeszcze w kwietniu ruszy ten proces na też proszę zwrócić uwagę że te rozwiązania które zostały przyjęte czyli bardzo uproszczony tryb składania wniosków w dużej mierze oparty na oświadczeniach bezpośredni kontakt z instytucjami finansowymi czyli właśnie maksymalne ograniczenie biurokracji prowadzi do tego że te rozwiązania bardzo szybko będą skutki otrzymaniem środków przez przedsiębiorstwa dzisiaj patrząc na to co się dzieje w gospodarce i polskie i Europejskiej ten zastrzyk finansowy to wsparcie żeby finansowa została zachowana w konsekwencji żeby zostały zachowane miejsca pracy dlatego że my mówimy tak naprawdę o ratowaniu od 2 do 4 milionów miejsc pracy tarcza Ateny kryzysową w tej odsłonie o której rozmawiamy no to jest właśnie szalenie ważne żeby to było takie elastyczne odbiór od biurokraty zwane i szybkie działanie 10 milionach lato czterech nieważne Ważne jest to że wczoraj jeden z gości tutaj w studiu mówił tak tarczami zadziałała zwolni nasz my 2000 pracowników Każdy dzień to są kolejne Osoby zwolnione Może po prostu nie tylko działajmy No ja nie wiem jaki pan jakim cytatem pan się posługuje natomiast jedno jest pewne zwolnienia i upadłości firm będą i to będą w Polsce i w świecie i w Europie i na całym świecie te rozwiązania które przyjmujemy w pierwszej tarcze antykryzysowej w tych działaniach które ją poszerzają mają na celu to aby spowolnienia a może nawet kryzys które nas czekają i problemy związane z gospodarką były jak najprostsze żeby jak najszybciej jak najskuteczniej ograniczyć złe konsekwencje pandemii pandemii której nikt się nie spodziewał jeszcze parę miesięcy temu w związku z tym patrząc i do tego też jeżeli już tak krytycznie podchodzimy do rozwiązań proponowanych przez rząd jak pan redaktor to też namawiam do tego żeby zobaczyć jakie Rozwiązania są stosowane u naszych sąsiadów i wtedy uczciwie trzeba będzie pan musiał przyznać że Polska szybko wprowadza te narzędzia pomocowe i te narzędzia pomocowe są jak na nasze możliwości budżetowe bardzo poważne i oczywiście też trzeba powiedzieć że nie da się spełnić wszystkich oczekiwań prawda bo każdy pakiet pomocowy czy rozwiązanie takim między innymi te które są zawarte w tarczy antykryzysowej to jest pewien kompromis pomiędzy tym co byśmy chcieli i oczekiwaniami A pomiędzy możliwościami budżetowymi ale proszę uwagę że łącznie te rozwiązania bo mówimy o tarczę antykryzysowe i tym rozszerzeniu które wczoraj miało miejsce to jest ponad 300 miliardów złotych więc to jest olbrzymi zastrzyk z którego cel jest jeden celem jest właśnie ochrona miejsc pracy ochrona polskiej gospodarki dlatego że wszystko wskazuje na to i wszyscy ekonomiści w granicą mówią o tym że zaczyna się nawet nie burza a poważne Storm gospodarczy A zadaniem rządu jest to aby Polska w jak najbezpieczniejszy przez ten sztorm przepływa