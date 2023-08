Drony uderzyły w Moskwę. "Wymiana uprzejmości"

- To, co widzimy, to - mówiąc złośliwie - "tradycyjna wymiana uprzejmości". Rosjanie ostrzeliwują wszystko, co dadzą radę ostrzelać. Wiedzą, że Ukraina nie jest w stanie chronić większości miast z powodu niedostatków ochrony przeciwlotniczej. Rosjanie uznali też, że nie będą ostrzeliwać dalej Kijowa, bo przynosi im to zbyt duże straty. Owszem, przeciążają tam obronę, ale większość ich rakiet jest tam zestrzeliwana, więc propagandowo to kiepsko wygląda. Atakują więc miasta, które znajdują się w zasięgu ich pocisków. To jeden ze standardowych elementów prowadzenia przez Rosję konfliktu, czyli terror - mówi Wirtualnej Polsce prof. Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku.