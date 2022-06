Droga Wołodymyra Zełeńskiego do władzy. To był druzgocący sukces

Wołodymyr Zełeński to postać, która od lutego tego roku jest na ustach wszystkich. Historię jego dojścia do władzy w swoim artykule opisuje portal wielkahistoria.pl. Przywódca kraju, zaatakowanego przez Rosję, imponuje swoim bohaterstwem, niezłomnością, talentami przywódczymi i umiejętnością docierania do międzynarodowej społeczności z apelami o wsparcie. Trudno byłoby sobie wyobrazić losy Ukrainy wobec rosyjskiej agresji pod inną prezydenturą. O tym, jaka była droga na najwyższy państwowy urząd aktora komediowego, opowiada publikacja portalu wielka historia.pl. Jego zwycięstwo w wyborach, w których rywalizował z dotychczasowym prezydentem Pertem Poroszenko i doświadczoną polityk Julią Tymoszenko wydawało się wielu wyborcom niemożliwe. Jak do tego doszło, że komediowy serial "Sługa narodu", opowiadający o skromnym nauczycielu, który nagle zostaje prezydentem, okazał się nie fikcją, a rzeczywistością, opowiada książka Serhija Rudenko "Zełenski. Poza scenariuszem". W zwycięstwo aktora w kampanii, do której poszedł pod hasłem "Ja nie żartuję" nie wierzyli nawet członkowie jego sztabu wyborczego. Przy urnach Poroszenko nawet nie tyle poniósł klęskę, co został całkowicie upokorzony. Po podliczeniu głosów okazało się, że aktor otrzymał ich 73,22 proc.