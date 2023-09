Droga na Morskie Oko zamknięta. Wejście popularną trasą będzie niemożliwe

Osoby, które planują górską wycieczkę, będą jednak mogły skorzystać z alternatywnych tras. Z Palenicy Białczańskiej, czyli polany, stanowiącej najliczniej uczęszczane wejście na trasę do Morskiego Oka, w dniach remontu będzie można dojść jedynie do szlaku w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich oraz do Roztoki. Turyści, którzy nie chcą rezygnować z wycieczki nad Morskie Oko, do jeziora będą mogli dojść trasą od strony Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę Roztocką oraz przez Szpiglasową Przełęcz.