Tatry. Na szlaku do Morskiego Oka zderzyły się dwa fasiągi

Tatry. Ciało młodego obcokrajowca odnalezione w masywie Giewontu

Ratownicy TOPR we wtorek w godzinach porannych przetransportowali do Zakopane ciało turysty odnalezione w masywu Giewontu, w rejonie tak zwanej Szczerby. Okoliczności wskazują na to, że do wypadku doszło przed kilkoma tygodniami – poinformował ratownik dyżurny.