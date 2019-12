Drawsko Pomorskie. Biały daniel w oku kamery!

Niesamowite spotkanie w Drawsku Pomorskim (Zachodniopomorskie). W trakcie spaceru pan Kamil natknął się na daniela o białym ubarwieniu. - Leżał w trawie. Widziałem, jak na mnie patrzy! - ekscytuje się czytelnik Wirtualnej Polski. Zdjęcia oraz nagranie tego wyjątkowego okazu przesłał do redakcji Dziejesię.

Drawsko Pomorskie. Biała plama okazała się danielem

- Kupiłem nową lornetkę i chciałem ją przetestować. Pojechałem do lasu w miejscowości Przytoń by popatrzeć na zwierzynę. Wracając, natrafiłem na białą plamę w polu - relacjonował pan Kamil w rozmowie z redakcją Dziejesię .

Jak dodał, zaciekawiony podszedł bliżej. - Patrzę, a tu biały daniel. Albinos! Poczekałem chwilę, a on w międzyczasie poszedł za górkę. Chciałem zobaczyć go z bliska ale się przestraszył - tłumaczył nasz czytelnik.

Biały daniel w Drawsku Pomorskim. "Widziałem, jak na mnie patrzy!"

Według informacji naszego czytelnika, nie było to pierwsze takie spotkanie. - Jestem zapalonym grzybiarzem. Lubię chodzić po lesie, w ten sposób się relaksuję. Widziałem to zwierzę już wcześniej, ale wtedy nie miałem lornetki i telefonu - śmieje się pan Kamil.

Czy to daniel albinos? Odpowiedź eksperta

O to, co właściwie zobaczył pan Kamil, zapytaliśmy Lasy Państwowe. - Na zdjęciu jest samiec daniela. Niestety, w kwestii albinizmu sprawa jest trudniejsza. W zimie daniel zmienia ubarwienie szaty, zwykle na jednolicie szare, ale są też inne warianty - tłumaczy Krzysztof Trębski, główny specjalista Służby Leśnej.

Wśród nich wymieniane są: forma melanistyczna (ciemnoszara) oraz leucystyczna (niemal biała). To właśnie ta druga często jest mylona z albinizmem, który charakteryzuje się brakiem pigmentu.

- Najłatwiej stwierdzić, czy to tylko biały wariant szaty zimowej, czy też rzeczywiście przypadek albinizmu, po oczach. W przypadku albinosa będą one czerwone lub blade - podkreśla Krzysztof Trębski. Zaznacza jednak, że na podstawie zdjęć i nagrań nie jest w stanie stwierdzić, czy był to albinos.