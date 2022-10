Drapieżnik podjął wielkie ryzyko. Brawurowa akcja lamparta na wysokości

Do niesamowitych scen doszło w Parku Narodowym Krugera w Republice Afryki Południowej. Jedna z grup turystów natrafiła na lamparta, który w poszukiwaniu pożywienia wspiął się na sam szczyt potężnego drzewa i zaatakował młodego orła w gnieździe. Ptak zaskoczony całą sytuacją nie zorientował się, że czyha na niego drapieżnik. W kilka chwil lampart zrealizował cel, po czym ostrożnie opuścił terytorium swojej ofiary, schodząc z czubka drzewa. Zdaniem ekspertów z Latest Sighting, była to ekstremalna wysokość i zarazem duże ryzyko tylko po to, by schwytać pisklę drapieżnika. - W ciągu 20 lat odwiedzania KNP każdego roku, nigdy wcześniej nie byłem świadkiem czegoś takiego. Czuję się tak szczęśliwy i uprzywilejowany, że mogłem tego doświadczyć, i dumny, że udało mi się uchwycić ten moment - przekazał autor nagrania.