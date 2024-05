"To wkurzające". Sawicki o "draństwie" wobec PSL. Emocjonalne słowa

Poseł PSL Marek Sawicki narzekał w programie “Tłit”, że sondażownie zamiast badać opinię publiczną, zajmują się jej kształtowaniem, zaniżając poparcie PSL/Trzeciej Drogi. - Mnie to zwyczajnie już wkurza. (...) To ciągłe przedwyborcze wpychanie PSL w niebyt polityczny jest wkurzające. To draństwo, które wyczyniają te dwa największe ugrupowania polskiej demokracji (PO i PiS - red.). I potem okazuje się, że gdy przychodzi dzień wyborów, z tych 8 proc. (...), robi się znów 14-15 - mówi polityk. Sugerował, że media powinny się zająć zjawiskiem kształtowania opinii publicznej przez sondaże. - A wy dyskutujecie o tym, kto komu wypuścił bardziej brutalny spot - podsumował.

