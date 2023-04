Dramatyczny moment lądowania w Bristolu. Piloci robili, co mogli

Przez cały poniedziałek i wtorek pogoda nie rozpieszczała mieszkańców południowo-zachodniej Anglii. Na własnej skórze przekonali się o tym piloci, którzy musieli lądować na lotnisku w Bristolu. Agencja Reutera udostępniła właśnie nagranie, na którym widać, jak ogromnymi maszynami miota wiatr tuż przed zejściem do lądowania. Samoloty bujały się na boki, jednak piloci zadbali o bezpieczeństwo pasażerów i umiejętnie, czasami nawet sekundy przed dotknięciem ziemi, manewrowali tak, by posadzić samolot na pasie startowym bez doprowadzenia do tragedii. Synoptycy z Wielkiej Brytanii podali, że momentami porywy wiatru sięgały nawet do 70 km/h.