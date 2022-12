Dramatyczny apel policji. 9-latka potrzebuje pilnej pomocy

"Zwracamy się do wszystkich z ogromną prośbą o honorowe oddawanie krwi dowolnej grupy. Naszą prośbę kierujemy nie tylko do kolegów i koleżanek ze służb mundurowych, ale do wszystkich ludzi, którzy mogą oddać krew - niezależnie od posiadanej grupy" - piszą policjanci na Facebooku.