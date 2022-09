Dramatyczne potrącenie na przejściu. Nagranie z monitoringu w Zielonej Górze

Do dramatycznie wyglądającego potrącenia doszło w piątek w Zielonej Górze. Pieszy znajdował się na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego. 29-letnia kobieta prawie opuściła ulicę, gdy uderzył w nią rozpędzony ford. Sprawcą zdarzenia był 61-letni kierowca, który nie zachował szczególnej ostrożności w miejscu, w którym mogą znajdować się piesi. Całą sytuację zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. Policja udostępniła nagranie ku przestrodze, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności, dojeżdżając do przejścia. Należy też dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze. Mundurowi proszą też pieszych o to, by zawsze upewniali się, czy można bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy i cały czas zachowywali czujność. Kobieta została odwieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami, a sprawcy wypadku grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.