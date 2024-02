Dramatyczne nagranie z Awdijiwki. Rosyjski pocisk spadł tuż obok

Krwawa wymiana ognia podczas ewakuacji ukraińskich żołnierzy z Awdijiwki. Żołnierze z 3. Brygady Szturmowej "Azow" udostępnili nagranie jednej z ostatnich akcji w trakcie walk z Rosjanami w Awdijiwce. Elitarne jednostki miały odwrócić uwagę wojskowych Putina, by reszta ukraińskich oddziałów mogła ewakuować się z najbardziej zagrożonych pozycji. Nagranie z hełmu Ukraińca, który strzela z karabinu maszynowego zamontowanego na amerykańskim wozie opancerzonym MaxxPro MRAP, zyskuje popularność na platformie X, a także na rosyjsko języcznych kanałach na Telegramie. Wszystko przez panujący na nagraniu dramatyzm. Nieustanna salwa z karabinu w pewnym momencie zostaje przerwana przez pocisk artyleryjski, który eksploduje tuż przy pojeździe. Co więcej, po kilku sekundach dochodzi jeszcze do trzech podobnych uderzeń. Ukraińcy wychodzą jednak z tego cało i zmieniają pozycję, by nie dać się zabić. Zaciekłe walki o "bramę do Doniecka" trwały od kilku miesięcy. Nowy generał Sił Zbrojnych Kijowa Ołeksandr Syrski podjął decyzję o wycofaniu wojsk z Awdijiwki, gdy Rosjanie nasilili naloty bombowe na ukraińskie pozycje. Głównodowodzący zapowiedział jednak odbicie tej miejscowości i innych ukraińskich miast, które znajdują się pod rosyjską okupacją.