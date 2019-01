Dramatyczna sytuacja w Wenezueli. Chaos, ofiary śmiertelne

Co najmniej 26 osób nie żyje. To skutki antyrządowych demonstracji w Wenezueli. Przeciwko prezydentowi i rządowi kraju stanął przywódca opozycji. Ogłosił się tymczasową głową państwa. Cały świat się temu przygląda, a konkretne państwa opowiadają się za Nicolasem Maduro bądź Juanem Guaido.



Setki tysięcy obywateli protestują przeciwko Maduro i rządowi. W wyniku antyrządowych demonstracji zginęło co najmniej 26 osób.

Protestujący chcą, by Maduro i rząd w Wenezueli ustąpili ze stanowisk. Powód? Doprowadzenie kraju do ruiny. 96 proc. przychodów Wenezuela czerpie ze sprzedaży ropy naftowej. Spadek cen surowców energetycznych w ostatnich latach znacznie pogłębił wenezuelski kryzys.

Guaido zaproponował, że rozważy amnestię dla Maduro i jego sojuszników, jeśli pomogą przywrócić demokrację w kraju. - Amnestia jest na stole, gwarancje dla wszystkich tych, którzy są gotowi stanąć po stronie konstytucji, by przywrócić w kraju porządek konstytucyjny - powiedział telewizji Univision Guaido.

Z kolei według szefa resortu obrony narodowej to, co robi samozwańczy prezydent, to zamach stanu.