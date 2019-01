USA chcą zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie "kryzysu w Wenezueli".

Kryzys w Wenezueli trwa. Lider opozycji Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem tego kraju. Uzyskał poparcie wielu światowych przywódców. Ma jednak także wielu przeciwników. USA oficjalnie złożyły wniosek o zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Wenezueli. Stanowisko w sprawie kryzysu w tym kraju zajęło też polskie MSZ.

Jest stanowisko polskiego MSZ ws. Wenezueli

"W związku z wydarzeniami w Wenezueli Polska apeluje o poszanowanie podstawowych swobód obywatelskich w tym wolności do zgromadzeń" - napisano w oficjalnym stanowisku polskiej dyplomacji zamieszczonym na stronie internetowej resortu. "Zgromadzenie Narodowe w Wenezueli cieszy się legitymacją demokratyczną i to na nim leży odpowiedzialność za uruchomienie pokojowego procesu politycznego. Właściwym krokiem jest zwołanie powszechnych wyborów prezydenckich, z poszanowaniem demokratycznych standardów, o co już apelowała Unia Europejska" - czytamy na stronie MSZ.