Dramatyczna sytuacja w Turcji. Popularny kurort w ogniu

Potężna fala upałów doprowadziła do wielkich pożarów w Turcji. Agencja Reutera udostępniła nagranie z akcji gaśniczej nad Izmirem, który jest popularnym kierunkiem turystów w trakcie sezonu wakacyjnego. Ujęcia ukazują moment pożaru w gminie Gaziemir i Buca. Śmigłowiec wziął udział w akcji gaśniczej, jednak żywioł był na tyle silny, że spadające z nieba litry wody nie mogły go zatrzymać. W pewnym momencie można zauważyć, jak blisko ognia znajdują się budynki mieszkalne, w tym hotele i apartamenty dla turystów. Linie lotnicze Pegasus przekazały w czwartek, że na lotnisku w Izmirze zawieszono ruch lotniczy, po tym jak w pobliżu pasów startowych zaczął palić się las. Przekazano wóczas, że lotnisko Izmir Adnan Menderes zostało tymczasowo zamknięte, a loty przychodzące zostały przekierowane na lotnisko w Bodrum. W akcji gaśniczej udział brało siedem samolotów i 16 helikopterów i 35 wozów strażackich, ale niektóre tereny tlą się do tej pory.