Dramatyczna sytuacja w Kijowie. "Noc była krytyczna"

Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że Kijów czeka decydująca noc. Co działo się w mieście? - Noc była krytyczna. Zależy to też od tego, kim się jest i gdzie ktoś przebywał w danej chwili. Chyba najcięższa noc była dla wojska ukraińskiego, bo to faktycznie była walka o stolicę. To była walka ze zbrodnią rosyjską, z wojskiem i okupantem. Jeśli chodzi o cywilów to też było trudno, ale da się przetrwać - mówił Ołeh Biłecki, dziennikarz "Ukraina 24".