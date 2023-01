Dramatyczna ewakuacja z Sołedaru. Ruszyli po rannych żołnierzy

Wielka odwaga ukraińskich medyków na froncie. Do sieci trafiło nagranie z Sołedaru, na którym widać, jak żołnierze Zełenskiego docierają do lokalnej szkoły, by zabrać rannego. Medycy dotarli na miejsce zwykłym wozem opancerzonym BMP pomimo ciągłego ostrzału artyleryjskiego. Gdy na chwilę nie słychać huku moździerzy, następuje akcja ratunkowa i zaraz potem dochodzi do ucieczki w kierunku szpitala polowego. W pewnym momencie Rosjanie rozpoczynają atak na pojazd, a ten nawet na chwilę się nie zatrzymuje i pędzi w kierunku bezpiecznej strefy. Jak twierdzą internauci, nagranie może pochodzić z końcówki grudnia. Wszystko dlatego, że armia Putina kontynuuje kontrofensywę na Sołedar i zajęła już sporą część wschodniej części miasta, w której znajduje się budynek właśnie z tej dramatycznej akcji ratunkowej.