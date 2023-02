Dramatyczna ewakuacja z Bachmutu. Rosyjska rakieta spadła tuż obok cywilów

To kolejny dowód na to, że dla Rosjan nic nie znaczy życie ukraińskich cywilów. Do sieci trafiło przerażające nagranie z ewakuacji w Bachmucie. Gdy zagraniczni wolontariusze odprowadzali kilka osób do busa, tuż obok nich spadł rosyjski pocisk moździerzowy. Całe szczęście, że akurat w tym momencie wszyscy znajdowali się w bezpiecznej odległości, co uchroniło ich przed śmiercią. Po uderzeniu padł rozkaz, by dalej iść na przód i ani przez chwilę się nie zatrzymywać. Finalnie udało się uratować tych i innych mieszkańców, którzy od dłuższego czasu żyli bez wody i prądu. To już nie pierwszy raz, kiedy Rosjanie ostrzeliwują uciekających cywilów czy humanitarne konwoje. Strona ukraińska zaleca swoim obywatelom opuszczanie Bachmutu czy pobliskich miejscowości w ramach zorganizowanej ewakuacji, ponieważ armia Putina w tym regionie nieustannie atakuje zarówno ukraińskich żołnierzy, jak i okolicznych mieszkańców.