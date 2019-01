1 z 8 Dalej pro100 Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo ŚWIAT + 2 hiszpaniaodwiert Katarzyna Bogdańska 1h temu 1 z 8 Dramatyczna akcja w Hiszpanii 2,5-letni Julen wpadł do dziury po odwiercie Trwa akcja ratowania 2,5-letniego Julena Rosello, który 13 stycznia wpadł do dziury po odwiercie w okolicach Malagi na południu Hiszpanii. Chłopiec jest uwięziony na głębokości ponad 100 metrów. Miejsce znajduje się niedaleko jego domu. Julen wpadł tam podczas zabawy. Ratownicy cały czas próbują się do niego dostać, ale napotykają na problemy, które opóźniają prace. East News Podziel się Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące