Polscy turyści utknęli w Tatrach. Dramatyczna akcja ratunkowa

Akcja ratunkowa. Polscy turyści uratowani

W ciemnościach ratownicy wyruszyli w kierunku uwięzionych w skale Polaków, korzystając z technik linowych. Po dotarciu do turystów, ratownicy zaopatrzyli ich w odpowiedni sprzęt i przy użyciu technik linowych bezpiecznie spuścili ich w dół, do terenu, który nie stwarzał już zagrożenia. Następnie wszyscy zeszli do schroniska nad Popradzkim Stawem. Stamtąd ratownicy przetransportowali turystów terenówką do Starego Smokowca, gdzie mieli zaparkowany własny samochód. Polacy wsiedli do swojego pojazdu i odjechali do domu.