Dramat w Niemczech. Ciała małżeństwa z Polski znalezione w Kaarst

Według relacji mieszkańców, które zebrały niemieckie służby, między małżeństwem wcześniej wielokrotnie dochodziło do poważnych kłótni. "Z tego powodu w domu było już kilka interwencji policji" - przekazał jeden z mieszkańców cytowany przez "Bild". Sąsiad pary zwrócił również uwagę na to, że podczas awantur pojawiał się alkohol: "Alkohol często odgrywał główną rolę w sporach. Ale tym razem nic nie zauważyliśmy. Dopiero gdy do domu przyjechała policja, dowiedzieliśmy się, że oboje nie żyją" - dodał.