Dramat w Lublinie. Na intensywnej terapii tylko młodzi i niezaszczepieni

Lekarz: Bez obostrzeń się nie obejdzie

Zdaniem Czuczwara nad obecną sytuacją w epidemiczną nie da się zapanować, jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze decyzje dotyczące obostrzeń. - Jeżeli nie jest planowany żaden ruch, to pewnie liczba zakażeń będzie się utrzymywać na poziomie kilku tysięcy na dobę, co jest złym scenariuszem, bo to będzie powodowało non stop napływ chorych, blokowanie łóżek, konieczność przekształcania oddziałów. Tym samym do chorych umierających z powodu COVID-19 dołączą pacjenci umierający z powodu braku dostępu do innych oddziałów - powiedział.