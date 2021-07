Dramat w Kielcach. Ksiądz wykorzystywał dzieci

Na dziewięć lat więzienia przez Sąd Rejonowy w Kielcach został skazany ksiądz Krzysztof S., który miał molestować dzieci poniżej 15. roku życia, a także posiadać dziecięcą pornografię. Do wykorzystywania nieletnich dochodziło od 2017 do 2020 roku. Miało to miejsce na terenie trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.