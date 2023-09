Dramat w Jarocinie. Pies pogryzł 14-latkę

Do zdarzenia doszło we wtorek na ul. Podchorążych w Jarocinie. 14-letnia dziewczynka spacerowała chodnikiem ze swoim psem. Kiedy za jednym z ogrodzeń posesji zauważyła amstaffa, który zaczął agresywnie szczekać, wzięła zwierzę na ręce, by szybciej minąć teren.