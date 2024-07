Dramat w Borzęcinie. Sąsiedzi ujawniają nowe fakty o kierowcy

- Nie raz szedł nietrzeźwy. Tu jest dużo młodzieży, w pobliżu mamy bar, oni tam przesiadują, a potem kręcą się po wsi - słyszymy. - Szok totalny, że wsiadł za kierownicę w takim stanie. Trzy promile miał, to ile on musiał wypić? Gdzieś słyszałam, że on miał ten samochód odprowadzić. Prawo jazdy miał dopiero co wyrobione - dodaje mieszkanka wsi.