Dramat na wakacjach w Hiszpanii. Kłócili się o leżaki

Kontrowersyjne zachowanie pracowników klubu

"Kelner stał przy nas przez cały czas, kiedy to się działo, kiedy krzyczeli i przeklinali, a on nawet nie pomyślał o wezwaniu ochrony" - dodała kobieta. Studentka chciała, aby parę zatrzymano. Wtedy kierownik klubu miał chwycić ją za rękę i powiedzieć, że jeśli gdzieś pójdzie, to on zadzwoni na policję i ta będzie miała problemy.