Dramat na murawie. Piłkarz walczy o życie

Ukraińskie media przypominają, że to następny sportowiec, który wstąpił do armii po agresji Rosji i zginął w walkach na froncie. Podczas obrony pozycji zginął piłkarz Mykoła Żydkow. Mężczyzna mieszkał w Polsce i był piłkarzem Węgrzcanki Węgrzce Wielkie, ale wrócił do kraju, aby bronić jego granic.