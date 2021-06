"Dramat Gowina". Leszek Miller wyjaśnia

Były premier, europoseł Leszek Miller pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o dalszą rolę Jarosława Gowina w polskiej polityce. Przypomnijmy, po tym, jak podpisał się pod Polskim Ładem, wicepremier zaprezentował pomysły własnego ugrupowania związane z gospodarką. - Gowin się miota. Nie bardzo, zdaje się, wie, co ma dalej robić. On mówi oczywiście słuszne rzeczy, że klasa średnia powinna być motorem dobrobytu, tylko przecież Gowin nie może być wiarygodny, skoro 6 lat ramię w ramię realizuje program Kaczyńskiego. Jego dramat na tym polega, że on mówi słuszne rzeczy, ale nikt nie wierzy w to, że chciałby to realizować, bo przecież jest skażony udziałem we władzy przez te 6 lat - komentował Miller.