Dramat 20-latki z Płońska. Były chłopak bił ją i gwałcił, miała trafić do domu publicznego

Pięć osób usłyszało zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym okrucieństwem i usiłowania handlu ludźmi. Są podejrzani o uprowadzenie 20-latki z Płońska. W sprawę zamieszany jest jej były chłopak.



Jak zeznała ofiara, to właśnie jej były partner chciał ją sprzedać do domu publicznego oraz dopuścić się gwałtu. Grożono 20-latce, by wskazała gdzie przebywa jej aktualny chłopak, z którym grupa porywaczy była w konflikcie.