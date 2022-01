Dramat 12-letniej Kingi. Umarła, bo nikt jej nie zauważał

"Ona chciała być wysłuchana. Jeśli buntowała się przeciw czemuś, to dlatego, by ją ktoś dostrzegł. Tymczasem czego by nie zrobiła, nikt jej nie zauważał. Ze wszystkich wiadomości, które wysyłała do ciotki, bije jej krzyk o pomoc. To jest wołanie ‚zauważcie mnie’. Dla mnie sytuacją kuriozalną jest pozostawienie dziecka w domu, w którym, jak mówi, dzieje mu się krzywda. Słyszy ono: ty dziecko wracaj, a my zobaczymy, co się da zrobić" - komentuje dziennikarz TOK FM.