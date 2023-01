Drakońska kara dla szpiegów. PiS ma gotowy projekt

Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Jarosław Krajewski potwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zmieni przepisy dotyczące kar za szpiegostwo. Jak deklarował, maksymalną karą ma być nawet dożywocie. Poseł PiS przyznał jednocześnie, że "oczywistym" jest, że Kreml będzie chciał wykorzystać zbliżające się wybory w Polsce do prób wywierania swojego wpływu. - To jest oczywiste, tylko laik, tylko osoba naiwna mogłaby twierdzić inaczej. Pamiętajmy, że służby rosyjskie od wielu lat starają się ingerować w wybory w USA, w Europie i w Polsce (...). Polska jest dzisiaj kluczowym państwem wschodniej flanki NATO. Wspiera militarnie i humanitarnie Ukrainę. Mamy deklarację prezydenta Bidena, że przyjedzie do Polski. I musimy rozumieć, że Rosjanie zrobią wszystko, żeby doprowadzić do podziałów w Polsce. Szeregiem fake newsów, ale i poszukiwaniem pożytecznych idiotów, którzy będą wpisywali się w retorykę Kremla; Jestem zwolennikiem zaostrzenia prawa karnego i bezwzględnego dożywocia za szpiegostwo. Wiem, że taki projekt jest przygotowany. Uważam, że to propozycja powinna być przegłosowana przez całą opozycję; Trwająca wojna jest też tym odpowiednim momentem, by wysłać bardzo jasny sygnał - powiedział Krajewski.