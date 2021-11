WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

patriotyzm + 3 koronawirusrestrykcjedr Tomasz Karauda Dzisiaj, 12-11-2021 12:23 Dr Tomasz Karauda o patriotyzmie w czasach pokoju: to troska jeden o drugiego - Już widzimy skutki tego, gdy odchodzi ponad 200 osób dziennie. Znakomita większość tych osób nie musiałaby umierać, nie musiałaby odchodzić. Dzisiaj, gdy myślimy o niepodległości i patriotyzmie, zastanawiam się jak można być patriotą w czasie pokoju. Wydaje mi się, że patriotyzm, jako umiłowanie ojczyzny jest również umiłowaniem jej obywateli, troską jeden o drugiego. Więc dzisiejszą formą takiego patriotyzmu powinno być dbanie jeden o drugiego, stosowanie tych trzech prostych zasad i dbanie o ty, byśmy z infekcją szli się wymazywać, a nie zakażali innych - stwierdził gość programu "Newsroom" w WP dr Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tak odparł na pytanie, jak bolesne będzie dla nas przypomnienie o tym, że COVID-19 wciąż nam zagraża i czwarta fala epidemii nie jest wymyślonym zagrożeniem. Dopytywany, czy strategia jaką przyjął rząd, niewprowadzania żadnych dodatkowych obostrzeń mimo gwałtownego wzrostu nowych zakażeń jest słuszna, odparł, że jest to "strategia, która akceptuje to, że może odchodzić wiele osób". - Rząd pokazał, na czym polega szczepienie, w mediach się bardzo dużo o tym mówi, ale każdy decyduje za siebie: jeżeli się boisz szczepienia i zachorujesz ciężko, postaramy ci się pomóc, ale nie zapobiegniemy temu. Dla mnie, jako lekarza, życie osoby, która się nie zaszczepiła, która może się zwyczajnie bać szczepień, nie mieć wystarczającej wiedzy, albo być zastraszona przez sąsiadów, rodzinę, że coś jej sie stanie po szczepieniu, jest tak samo ważne i powinienem je tak samo chronić w ramach mądrego państwa. My przyglądamy się tym liczbom, ale nie robimy nic, by ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii. A to, co można by było zrobić, to wprowadzić restrykcje na wzór francuski czy włoski i uzależnić te restrykcje od liczby osób, które są już w szpitalu - stwierdził dr Tomasz Karauda.