Dożywocie za szpiegostwo. Rząd chce zmian w Kodeksie karnym

Zmiany w Kodeksie karnym. Surowsze kary za szpiegostwo

Podwyższona ma też zostać kara za "udział w działalności obcego wywiadu lub innej działalności wywiadowczej przeciwko Polsce". Obecnie jest ona zagrożona karą do dziesięciu lat więzienia. Po zmianach będzie za to grozić od trzech do dwudziestu lat.