Dotknie ich kara śmierci. Skrytykowali pomysł saudyjskiego księcia

Marzeniem księcia jest wielki kryształowy pałac o wysokości 500 m, szerokości 200 m i długości aż 170 km. Miałby on przecinać saudyjską pustynię, a wszystko, co obecnie stoi na drodze tej szalonej inwestycji, musiałoby zostać zlikwidowane. Cały projekt budowy inteligentnego miasta NEOM, zwany The Line, ma kosztować 750 miliardów dolarów. Jego nadrzędną ideą jest zero-emisyjność. Miasto miałoby zapewnić dom 9 mln osób.