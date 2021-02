Dosadny wpis Donalda Tuska. Adam Bielan odpowiada

"Postulaty likwidacji CBA, IPN i TVP Info nie są kontrowersyjne, tylko spóźnione. PiS dawno już zlikwidował te instytucje. CBA ma dziś tyle wspólnego z antykorupcją, ile IPN z pamięcią i TVP z informacją" - napisał Donald Tusk na Twitterze. Co na to europoseł PiS Adam Bielan? - Donald Tusk jest na dobrowolnej emigracji politycznej. Wyjechał jako premier polskiego rządu do Brukseli, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. To była jeszcze funkcja dość znacząca w strukturze europejskiej. Dziś jest na marginesie politycznym, bo w strukturze europejskiej szef partii jest kimś poniżej szefa klubu w PE. Więc rekompensuje to sobie co i rusz wrzucaniem tego rodzaju tweetów, które mają rozbudzić debatę w Polsce. Ale myślę, że reakcje są coraz słabsze - komentował w programie "Tłit". - Mam coraz mniejszą ochotę, żeby komentować tweety Tuska - dodał Bielan.

