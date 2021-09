Dorota Wellman skrytykowała wpisy gwiazd na Instagramie

"Inna gwiazda opisała poród ze szczegółami, których nie chciałabym znać. I dodała zdjęcia. (...) Ktoś pokazuje się na kacu, choć wygląda jak pomięta kartka. Dokładnie opisuje objawy i zamieszcza spis trunków, które wypił. Pani, była żona znanego pana, pisze o nim same złe rzeczy. Sugeruje, że do niczego się nie nadaje i ma małego. Okrasza to zdjęciem byłego partnera" – wymienia autorka felietonu.