Doradza Tuskowi. Wiceminister PiS chce debaty z Domańskim

Wybory parlamentarne coraz bliżej. Zapytaliśmy wiceministra finansów Artura Sobonia, czy rządzący planują zabezpieczyć konstytucyjnie środki gromadzone przez obywateli w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). - Żeby zmieniać konstytucję musimy nie tylko wygrać wybory, ale i musimy je wygrać istotnie, żeby mieć większość konstytucyjną - odparł polityk PiS w programie "Tłit" WP. Sobonia zapytaliśmy również o głównego ekonomistę Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Domańskiego, który - jak ogłosił lider PO Donald Tusk - będzie kandydatem do Sejmu z listy warszawskiej. Czy możliwa jest debata między Soboniem i Domańskim? - Nie wykluczam takiego spotkania, jeśli pan Domański jest kandydatem do Sejmu, to pewnie będzie uczestniczył w różnego rodzaju debatach. Jeśli będzie tego typu zaproszenie, to ja z wielką przyjemnością wezmę udział - zapewnił poseł PiS.

