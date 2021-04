Doradca Przemysława Czarnka doniósł na prof. Wojciecha Maksymowicza? Leszek Miller wzburzony. Zdecydowany komentarz

Kontrola Ministerstwa Zdrowia ws. prof. Wojciecha Maksymowicza doprowadziła do jego odejścia z klubu PiS. Jak informują "Rzeczpospolita" i Onet, za donosem o eksperymentach na płodach miała stać osoba z resortu Przemysława Czarnka. Sprawę komentował w programie "Tłit" były premier, obecnie europoseł Leszek Miller. - To pokazuje, jakie relacje są w koalicji. Jak buldogi pod dywanem się wzajemnie kąsają, szarpią. Jeśli to prawda, minister Czarnek powinien natychmiast zdymisjonować swojego współpracownika, przeprosić i uznać sprawę za zakończoną - stwierdził Miller. - Wychodzi cały charakter ministra Czarnka, który jest koszmarnym ministrem edukacji. Zamiast upowszechniać wiedzę, działać na rzecz oświecenia publicznego, chce być głównym katechetą, podporządkować Ministerstwo Edukacji Kościołowi. To jest coś koszmarnego - kontynuował Miller. - To jest coś potwornego, tak różnego od europejskiej edukacji, że tylko może się przyśnić, iż we współczesnej Polsce mógł się pojawić taki minister edukacji - podsumował były premier.

